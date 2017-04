El drama personal de Mónica Pont Mónica Pont acudió a 'Sábado Deluxe' para contar su particular drama por la custodia de su hijo. La actriz, que tiene un hijo de 13 años fruto de su relación con su primer marido, Javier Sagrera, cada vez pasa menos tiempo junto al pequeño ya que los horarios de visita que marcó el juez son muy dilatados en el tiempo. "A veces solo le veo una vez al mes o cada dos meses. Es muy triste", afirmó apesadumbrada.



Su hijo la quiere mucho Sin embargo, Pont quiso dejar claro que su hijo, pese a lo que se pueda pensar, la quiere mucho, pero con el paso del tiempo y la mala influencia de su padre, que le habla mal de ella, cada vez está menos interesado en verla. Como muestra, recordó una anécdota de hace unos años: "No quería salir del coche, el padre llamó a la policía porque se creyó que era yo la que retenía al niño dentro del coche, pero era el niño el que no quería salir".



Amor de madre La ausencia de su hijo en su vida diaria ha afectado gravemente al estado anímico de la que fuera protagonista de 'Hostal Royal Manzanares'. "Yo ya no puedo llevar a mi hijo al colegio, ahora cuando paso por un colegio giro la cara, no quiero ver a esas madres… yo no puedo ejercer de madre", dijo al relatar su drama.



De arraigos y desarraigos "Me estoy perdiendo la infancia. Me quitaron al niño por un arraigo al lugar y le han desarraigado de su madre. Estará arraigado a su padre y al Ampurdán, pero ¿qué pasa con su madre? ¿Qué pasa conmigo? Ya no tiene arraigo, cada vez lo veo más distante", afirmó.



''Se ha vuelto egoísta'' Y es que el juez dio la custodia del pequeño al padre ya que consideró que el niño no podía estar yendo y viniendo entre Madrid y Cataluña, por lo que era mejor que viviera con su progenitor. "Se ha vuelto egoísta. O quizás se ha protegido para no sufrir como yo estoy sufriendo… Se pone más frío, pero no sabes el dolor que me produce a mí…", afirmó sobre su actitud.



No quiere volver a solicitar la custodia Mónica Pont lo tiene claro: pese a que la situación le provoca un gran dolor, no piensa hacer nada por recuperar su custodia. "Antes pensaba en volver a solicitar su custodia pero ahora no, porque veo que, primero no quiero ponerle más en temas de juzgados, jueces y esas cosas…", apuntó.



''Doy por perdido a mi hijo'' La intérprete asegura que su hijo siente devoción por ella, pero que su padre ha utilizado malas artes, como comprarle un equipo de karting para que entrene, y así mantenerlo contento con cosas materiales. "Doy por perdido a mi hijo. Uno de los dos tiene que dejar de pelear para que mi hijo no sea un muñeco roto", sentenció.



El padre niega las acusaciones El equipo del programa tuvo la oportunidad de mantener una conversación telefónica con Javier, que negó en todo momento lo que iba contando por las televisiones la que fuera su pareja. "Está obsesionada. De todo lo que diga le das una vuelta y sabrás la verdad", apuntó.



Vuelve a hablar de malos tratos Mónica Pont, dolida, aprovechó para arremeter contra su ex, al que volvió a acusar de malos tratos. "Nunca pensé que me acabarían quitando al niño, si yo llego a saber eso voy hasta el fondo con esa denuncia, y lucho hasta el final. El fiscal me dio la razón", dijo sobre el motivo por el cual retiró la denuncia que interpuso contra Javier.



