El terrible enfado de Jorge Javier con sus jefes

Las alarmas han saltado con Jorge Javier Vázquez . El popular presentador tenía que regresar a los platós de 'Sálvame' el pasado 20 de septiembre , tal y como él mismo había anunciado, pero lo cierto es que no compareció ni se puso al frente del 'Deluxe' el pasado sábado 23 . Ahora ya sabemos qué ocurre.

Según OK Diario, Jorge Javier está enfadado con los dirigentes de 'La Fábrica de la Tele' a cuenta del reparto de ingresos de la publicidad de los conductores de 'Salvame' y el 'Deluxe' , cantidades que ahora hay que repartir entre más una vez que al propio Jorge Javier, Paz Padilla y Carlota Corredera se han sumado para presentar los directores de la productora.

'Traicionado'

Al parecer, Jorge Javier se siente traicionado por la cúpula de 'La Fábrica de la Tele' y hasta que no se resuelva el conflicto, el catalán tiene decidido no poner los pies en un plató de 'Sálvame' y el 'Deluxe', no así en 'GH Revolution', al que acude con normalidad. La publicidad que corresponde a los presentadores cada vez que hacen ellos una promoción supone una cantidad muy sustanciosa.