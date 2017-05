El gallo de Manel Navarro marca su actuación

QMD!14/05/2017

La elección de Manel Navarro como representante de España en Eurovisión ha estado repleta de polémica desde el primer momento, pero él siempre ha querido quitar importancia a aquellos que señalaban su participación en el Festival era un error.

El joven, de 21 años, tenía muchas ganas de representar a su país de la mejor forma posible y de acuerdo a sus capacidades, algo que se vio durante los ensayos. Pero aunque su actuación comenzó muy bien llenando el escenario de luz y color con su canción 'Do it for your lover' ​, en el momento en el que el joven tenía que subir un tono más en su canción protagonizó un bochornoso momento cuando un gallo muy evidente salió de su garganta. Aunque sólo duró unos segundos se convirtió en blanco de memes en las redes sociales y él mismo se lo quiso tomar con humor reconociendo su error a través de su cuenta personal de twitter donde colgó un vídeo de un gallo. "Aunque se haya colado un invitado no deseado... ", comentaba junto a la imagen.