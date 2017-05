El gran batacazo de Manel Navarro

Portugal, vencedora del Festival de Eurovisión 2017 Pese a que llevaban 7 años sin pasar ni tan siquiera a la final, Portugal se impuso a la otra gran favorita, Italia, que se quedó en sexta posición, convirtiéndose en la ganadora indiscutible del Festival de Eurovisión 2017. Con su modesta y melancólica actuación, fuera de cualquier tipo de artificio, Salvador Sobral consiguió 758 votos por parte del público y el jurado profesional que escoge cada uno de los países participantes. Por su parte, un año más, España tiene que lamentar un pésimo puesto en el mítico certamen musical, resultando ser los últimos. Ya sea por la desidia de los responsables de TVE, la mala elección del intérprete, el comentado 'gallo' en plena actuación o la discutible calidad de la canción, nuestro país tan solo obtuvo 5 puntos provenientes del público.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

1. Portugal (758 votos) Salvador Sobral interpretó el tema 'Amar pelos dois'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

2. Bulgaria (615 votos) Kristian Kostov interpretó el tema 'Beautiful Mess'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

3. Moldavia (374 votos) Sunstroke Project interpretaron el tema 'Hey Mamma!'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

4. Bélgica (363 votos) Blanche interpretó el tema 'City Lights'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

5. Suecia (344 votos) Robin Bengtsson interpretó el tema 'I Can't Go On'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

6. Italia (334 votos) Francesco Gabbani interpretó el tema 'Occidentali's Karma'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

7. Rumanía (282 votos) Ilinca y Alex Florea interpretaron el tema 'Yodel It!'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

8. Hungría (200 votos) Joci Pápai interpretó el tema 'Origo'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

9. Australia (173 votos) Isaiah interpretó el tema 'Don't Come Easy'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

10. Noruega (158 votos) JOWST interpretó el tema 'Grab the Moment'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

11. Países Bajos (150 votos) OG3NE interpretaron el tema 'Lights and Shadows'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

12. Francia (135 votos) Alma interpretó el tema 'Requiem'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

13. Croacia (128 votos) Jacques Houdek interpretó el tema 'My Friend'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

14. Azerbaiyán (120 votos) Dihaj interpretó el tema 'Skeletons'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

15. Reino Unido (111 votos) Lucie Jones interpretó el tema 'Never Give Up On You'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

16. Austria (93 votos) Nathan Trent interpretó el tema 'Running On Air'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

17. Bielorrusia (83 votos) NavyBand interpretaron el tema 'Story of my Life'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

18. Armenia (79 votos) Astsvik interpretó el tema 'Fly With Me'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

19. Grecia (77 votos) Demy interpretó el tema 'This is Love'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

20. Dinamarca (77 votos) Anja interpretó el tema 'Where I am'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

21. Chipre (68 votos) Hovig interpretó el tema 'Gravity'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

22. Polonia (64 votos) Kasia Mos interpretó el tema 'Flashlight'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

23. Israel (39 votos) IMRI interpretó el tema 'I Feel Alive'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

24. Ucrania (36 votos) O. Torvald interpretó el tema 'Time'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

25. Alemania (6 votos) Levina interpretó el tema 'Perfect Life'.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia