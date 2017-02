El gran cambio de Rafa Mora: ¡comprometido!

Por su parte, Rafa Mora ha dejado atrás el look al que nos tiene acostumbrado, esas camisetas ajustadas talla XXS que dejaban poco a la imaginación con el fin de marcar constantemente su impresionante musculatura. “Te has superado”, le ha dicho Rafa a su estilista tras contemplar el gran cambio.

Pedida de mano en directo

Y es que Rafa Mora ha aprovechado su aparición en ‘Cámbiame’ para pedir la mano de su chica, contando con la presencia de su familia y la de Macarena. "Te he traído aquí, primero, porque eres una persona que me incitó a cambiar, y dos, porque me gustaría delante de toda la gente, de la familia, de toda España decirte algo muy importante para mí”, ha comenzado diciendo.

“Hace tiempo me prometí que no tendría ningún tipo de problema a la hora de mostrar mis sentimientos. Una de las cosas más bonitos que le puede suceder a un ser humano es enamorarse. Y también me prometí que si me cruzaba con esa persona especial, no la dejaría escapar”, le ha asegurado, aprovechando después para pedirle que se casara con él con un precioso brazalete de flores.