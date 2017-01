El gran cambio en 'Cámbiame' de Bea 'La Legionaria'

Yurena, no cambies

La primera en aparecer en plató ha sido Yurena, antes conocida como Tamara, quien asegura no saber nunca qué ponerse pese al cambio radical que ha pegado su vida desde que saltara a la fama con su archiconocido ‘No cambié’. “Hice un himno contra el cambio y hoy quiero destrozarlo”, aseguraba su frase de presentación.

“Aunque todos me conocéis, me voy a presentar. Soy Yurena, soy cantante”, con esta gran verdad ha comenzado la artista a relatar su gran problema. Sin embargo, los ‘coaches’ no han querido tocar ni un ápice su look, ya que todos piensan que es única. Tras probarse la chaqueta de Natalia, Tamara ha querido deleitar a los espectadores con el primer single de su nuevo disco, ‘Fine, Fine’. ¡Puro arte!