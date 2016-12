El adelanto se ha centrado en promocionar que María Teresa Campos anunciará en el reality una decisión trascendental sobre su relación con Edmundo, una noticia que según Terelu "no es cualquier cosa y no va a dejar indiferente a nadie".

Dispuesta a crear misterio y expectación, Terelu jugó al despiste al afirmar que si la decisión de su madre es un acontecimiento bueno o malo "es algo relativo" . Y, según afirmó María Teresa, una decisión que no será inmediata.

Acompañada de su madre, Terelu visitó una céntrica pastelería de Madrid, donde aparece comiendo varios dulces , mientras a continuación se ve a Terelu afirmando "es que no soy golosa" .

No le ha hecho gracia

"No me ha hecho mucha gracia esta última promoción ni la broma", afirmó Terelu, completamente molesta y afirmando que "lo que compró en la pastelería no es todo para mí, también es para hacer regalos".

Tras su ya célebre imagen comiéndose una porra, Terelu no parece dispuesta a que el programa siga explotando su gusto por la comida.