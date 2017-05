El momento más difícil en la vida de Eduardo Gómez

Tras retirarse de los medios, Gómez lleva una vida muy tranquila en su casa de Marbella. "He llegado a trabajar 24 horas seguidas. Me acuerdo de que en invierno descapotaba el coche para poderme despejar de camino a casa", afirmó.

El Mariano más conocido de la pequeña pantalla ha confesado que todavía sigue teniendo ganas de fiesta. " En salir de aquí me iré a alguna discoteca. Me gustan todas ", sentenció, antes de apuntar que en su tiempo libre no es muy dado a la lectura ya que es más de practicar deporte. " Soy de constitución rocosa ", apuntó.

Abandonado por su primera esposa

Gema López ha descubierto uno de los hechos más traumáticos de su vida: le abandonó su mujer dejándole solo con su hijo. "Eso se lleva mal. Me abandonó dejándome una nota y con mi hijo recién nacido. Me levanté por la mañana y estaba el niño llorando. La llamé y no me lo cogía y ya vi la nota en la nevera", afirmó con cara triste.

"No nos llevábamos mal, simplemente la situación económica no era muy buena", dice el actor, que por aquel entonces tenía 37 años.