El Padre Apeles reaparece en televisión

El Padre Apeles regresa a televisión El Padre Apeles regresa a la televisión gracias a ‘Sábado Deluxe’. Tras años de polémicas en la pequeña pantalla, el que fuera contertulio estrella de Telecinco desapareció de los medios hace casi un lustro para no saber hasta ahora nada más de él. Recuperado de sus problemas mentales, que le llevaron a sufrir una depresión durante dos años, el polemista se ha mostrado mucho más sereno. “Estoy muy bien. Estoy viviendo en Bolonia y necesitaba un cambio. Me he reconciliado con la Iglesia”, ha dicho.



Un juguete roto Y es que el párroco ha retomado sus tareas eclesiásticas, encargándose en la ciudad italiana de temas jurídicos relacionados con la Iglesia y oficia misas. “La televisión esperaba de mi lo que yo no podía darle. Si hubieran sido inteligentes, hubiera durado más”, asegura sobre su retiro mediático.



''La fama la disfruté mucho'' El catalán reconoce que el olvido mediático le produjo un gran pesar. “La tristeza la tuve cuando ya no tenía la fama. La fama la disfruté mucho. Conocí a mucha gente, viajé un montón”, recuerda con nostalgia.



¿Abandonó verdaderamente él la televisión? El Padre Apeles se niega a reconocer que no fue él el que dejó a la televisión, sino la televisión la que le olvidó a él. “Me hubiera gustado estar en televisión de otra manera. Me convertí en carne de cañón”, afirmó, antes de confesar que abandonó Madrid para instalarse en Barcelona antes de reconciliarse con la Iglesia.



La verdad sobre su supuesto intento de suicidio En esta etapa de tristeza, el párroco atravesó duros momentos. “Vivía con las ventanas bajadas, me daba igual que fuera de día y de noche. Tomaba muchas pastillas para dormir y empecé a tener problemas en el pie. Estaba casi siempre dormido y me tuvieron que ingresar”, dice, negando que en ningún momento intentara quitarse la vida. “Fue duro. Yo tuve una época que salía en televisión seis días”, afirmó. “Gracias a la tele, gané mucho dinero, conocía a mucha gente y alcancé mucha popularidad”.



Vida de marqués Jorge Javier ha conseguido que hiciera una interesante reflexión: “Cuando trabajaba en televisión, vivía como un marqués no como un cura… Estaba preocupado más por otras cosas. Fue una época que se me vino encima todo… Con el tiempo me di cuenta de que estaba perdiendo el tiempo”.



Un cura con mucho 'sex-appeal' Según Apeles, la fama le llevó a levantar grandes pasiones entre hombres y mujeres, aunque asegura que nunca llegó a enamorarse de nadie. “Siempre fueron admiraciones lejanas. Eso sí, señoras, por supuesto que no”, sentenció, antes de apuntar que le gustan más las ‘señoritas’. “Hubo muchas mujeres que me intentaron camelar. Muchas venían buscando la foto y se insinuaban”, recordó. “Cuando trabajaba en la tele, se me insinuaron hombres y mujeres famosas”.



''Me gusta la buena vida'' El Padre Apeles ganó grandes cantidades de dinero en la época dorada de la televisión, por lo que dice no haber atravesado graves apuros económicos. “Me gastaba el dinero en libros y viajes… Me gusta la buena vida. Otra cosa es que ahora no me la puedo permitir”, matiza. Sin embargo, pronto ha intentado reorientar la conversación hacia otros derroteros: “Hablar de dinero, de años y de sexo me parece una vulgaridad”.



Volver a la Iglesia no ha sido fácil María Patiño ha querido interesarse sobre las condiciones que le puso la Iglesia para volver a ejercer en su seno. “He tenido que aceptar una serie de condiciones. Lo primero, me tenía que ir de España. Lo segundo, no tenía que hacer nada de cara al público”, declara.



