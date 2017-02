El padre de Oriana Marzoli, ¿contra su propia hija?

''Me ha costado verla'' ¿Está el padre de Oriana en contra de la vida que lleva su propia hija? Eso podría parecer a raíz de una entrevista concedida hace unos días al diario chileno LUN, en la que Carlos González, de 50 años, habla de la vida elegida por Oriana en la televisión. A pesar de que no le va nada mal, Carlos lo tiene claro: "A mi me ha costado verla. Este tipo de trabajo no es muy bien valorado", sentencia.



No ve bien que Ori dejara los estudios El padre de Oriana, que trabaja en un centro comercial de Madrid, tampoco ve con buenos ojos que su hija dejara sus estudios de Derecho en la Universidad Complutense para irse a la tele: "hubiese preferido que se dedicara a lo mismo, pero siempre terminando los estudios, porque son básicos y muy importantes para una persona", confiesa, y es que en la televisión, uno está un día arriba y otro abajo...



''Soy muy nervioso'' Tampoco dudó en contar que se separó de la madre de Oriana cuando ella tenía 18 años y que él y su hija son muy diferentes, excepto en algunos aspectos de su personalidad: "Soy muy nervioso, me encanta que hagan un poco de filtro con todo lo que voy a ver. Siempre le comento a su madre que sea todo filtrado mejor".



Oriana ¡no tiene filtro con nadie! De hecho, tampoco le gusta a Carlos González la forma en la que trabaja su hija en los realities, sino que preferiría que fuera mucho más calmada, aunque parece que no tiene remedio: "A mi me encantaría que no fuera así, que no viviera tanto los encierros, pero ella es igual en casa como en la televisión".



Una persona real Además, Carlos añadió que Ori no finge nada de lo que pasa en los realities, "no lo hace ni con nosotros ni con nadie", apunta para dejar claro que su hija es igual de natural dentro que fuera.



Su padre, resignado A pesar de que preferiría que su hija se dedicara a otra cosa más estable y, según él, 'mejor vista' que la tele, sabe que no puede prohibirle que haga cn su vida lo que quiera: "No nos oponemos a sus decisiones, ni tampoco tenemos una opción ferviente por algo, solo desearle suerte", confiesa en la entrevista.



