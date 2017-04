El peor momento de la carrera de Ana Rosa

Acertadas palabras de ánimo

Quintana, ante la situación crítica, ha decidido ejercer de mediadora en el conflicto y ha conseguido contactar telefónicamente con el desesperado hombre, que parecía no atender a razones. "Yo no sé lo que voy a hacer. Te lo juro que, como entren, me tiro por el balcón. Me han quitado mi vida, mi dinero, mi negocio y me lo han quitado todo", afirmaba con firmeza.

"Es muy importante, no solo por ti, sino también por tu madre, que mantengamos la calma. Tú eres el hombre que está sujetando todo esto y no puedes desfallecer ahora", le decía la presentadora para intentar calmar los ánimos.