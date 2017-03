El pezón de Lorena Gómez asalta 'TCMS'

David Guapo a lo 'Pulp Fiction'

Aunque no tuvieran oportunidad de alzarse con el premio, a los concursantes ‘eliminados’ de la gran final se les concedió el derecho de realizar una actuación de exhibición. David Guapo decidió hacer su particular homenaje a Chuck Berry e interpretar 'You Never Can Tell', una de las canciones más recordadas de la banda sonora de ‘Pulp Fiction’. “Me gusta no tener que juzgarte, solo disfrutarte”, apuntó Llàcer.