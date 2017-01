El PP, avergonzado de la participación de Sergio Ayala en GH VIP

¿Está el Partido Popular avergonzado de Sergio Ayala por su entrada en GH VIP 5 ? Todo parece indicar que sí, y es que, según informó el diario El Norte de Castilla, s us compañeros de partido en Medina del Campo no han visto la gracia en que Sergio participe en un reality . De hecho, han calificado su concurso como "la peor crisis hasta el momento" . ¡Ahí es nada!

¿Hambre de fama?

Sin embargo, la carrera hacia la fama de Sergio no acaba ahí. Además de 'GH VIP' y 'MYHYV', también trató de darse a conocer como modelo en el certamen de belleza masculino 'Bello España'. Características no le faltan, pero desde el PP no ven compatible su desempeño en las funciones públicas con un currículum "manchado" con este tipo de programas televisivos porque no se corresponde con la imagen que quieren dar.