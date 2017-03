El sorprendente gran cambio de Mireia, concursante de 'Operación Triunfo'

Pelayo Díaz ha sido el artífice del nuevo look de la cantante, pero antes de que se desvelara su nuevo aspecto, el estilista ha hecho un repaso por los grandes cambios estéticos de los concursantes de ‘Operación Triunfo 1’.

¿Cristina tiene miedo de Pelayo?

Antes de desvelar el resultado final, Pelayo ha permitido que sus compañeras vieran en primicia el nuevo look de la catalana. La división de opiniones no se ha hecho esperar. Mientras que a Cristina le ha parecido un auténtico ‘lookazo’, Natalia no ha estado tan contenta con el trabajo de su compañero.

Tanto es así, que Ferviú ha señalado que su compañera no dice verdaderamente lo que piensa por no echarse encima a Pelayo. "Cristina nunca te dice nada porque te tiene miedo… Tan solo se mete con mis looks", ha declarado. ¿Tendrá verdaderamente la estilista miedo de las reacciones de Pelayo?