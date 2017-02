El tenso enfrentamiento entre Mila y la defensora de Elettra

QMD!11/02/2017

Mila Ximénez llevaba largo tiempo bastante tranquilita. Desde que volviera de la isla de ‘Supervivientes’ la colaboradora de ‘Sálvame’ se mostraba más calmada a la hora de abordar los temas que tratan en el programa, pero no hay nada como mentar a la hija de la periodista para sacar la bestia que lleva dentro.

Todo comenzó el pasado viernes en ‘Sálvame Deluxe’, en pleno debate sobre ‘Gran Hermano VIP’. Los contertulios y los invitados estaban tratando el airado comportamiento del padre de Elettra Lamborghini, Tonino, quien se mostró fuera de sí en la última gala, llegando a dar un manotazo a su esposa para hacer prevalecer su opinión.

Lola, la defensora de Elettra en los platós de Telecinco, intentó justificar el comportamiento del hijo del magnate de la Fórmula 1, dejando en el aire una pregunta sin destinatario. "Padres de España, ¿toleraríais una hora a una persona insultando a vuestra hija y llamándola zorra, puta y guarra?", se preguntó.

Yendo un paso más allá, Lola concretó su pregunta y puso como ejemplo a Alba, la querida hija de Mila Ximénez. Fuera de sí, Mila Ximénez se levantó de su asiento, alentada por el propio Jorge Javier, para ponerle los puntos sobre las íes a la defensora de Elettra. "A mi hija ni la menciones", le dijo la colaboradora encarándose con ella y con el dedo en alto.

Aunque Jorge Javier Vázquez intentó mediar y Lola pretendió sin éxito quitarle hierro al asunto, Mila Ximénez no pudo contener sus ganas de pelea. "Lo único que le he dicho es si le gustaría que a su hija le dijeran eso… ¿por qué me insultas?", puntualizó la defensora de la concursante de ‘Gran Hermano’.

Lejos de calmarse, Mila Ximénez volvió a su asiento no sin antes llamar gentuza al padre de Elettra y a la propia Lola. "Porque me da la gana. ¡Vete a la mierda!", le espetó.