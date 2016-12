El triángulo amoroso de SSW: Carlos, Mónica y Rafa

Durante la cena, los concursantes se dieron un beso, algo que no llamaría tanto la atención si el extronista no tuviera novia, Macarena. Aunque Rafa asegura que "con Mónica nunca ha tenido nada y nunca lo tendré pero que en este concurso hay que tener estrategias..."

Unas palabras por las que Lozano le tildó de ordinario, aunque finalmente la sangre no llegó al río y se pidieron perdón.

Las respuestas de Rafa parecieron no sentar muy bien al presentador, que acabó subiendo el tono de la conversación a la vez que el tronista y terminaron disctiendo en directo: Carlos calificó de "farserío" su historia, mientras Rafa le invitó a ponerse "el peluquín" ¡y le llamó "retrógrado"!

Macarena, muy enfadada y desorientada

Lo cierto es que a la novia de Rafa no le hizo ninguna gracia ver esas imágenes y aseguró que no entendía a qué venía esta "relación" y la actitud de su todavía novio.

Por su parte, según el polígrafo, Mónica no siente nada por Carlos. Cosa que no sucede con Rafa, que mintió al afirmar que no sentía nada por ninguna de sus compañeras, pero el polígrafo negó sus palabras... Así que Mora tuvo que explicar que de joven sí había pasado ratos "muy alegres" con fotos de Maribel Sanz en revistas. ¿Será cierto... o en el fondo sabrá que es Mónica?