Elena Alarcón, ex de Alonso Caparrós: "Subió como la espuma y se le fue de las manos"

Elena opina Elena Alarcón, la exmujer de Alonso Caparrós y madre de su hija Claudia, ha visitado el plató de 'Sálvame' para hablar sobre lo que ella vivió mientras estuvo con el presentador.



Una entrevista inesperada Elena ha tenido que responder a muchas preguntas, la primera ha sido cómo encajó la entrevista de Alonso con su padre: "Es muy difícil. Inesperado, porque he visto tantos perdones y abrazos en esa familia... Pero son una piña, se quieren mucho y siempre se perdonan. Yo esperaba ese momento, pero no me lo esperaba". También ha expicado que Alonso "no es el mejor padre del mundo, pero lo intenta con todas las ganas del mundo".



Le faltó su padre ¿Cuál es la herida que hay en la familia Caparrós? "Pienso que viene de muy largo, que es una espina que tiene clavada desde pequeño. Alonso es muy familiar, muy de tener a su gente, y creo que es posible que le haya faltado su padre más de lo que hubiera querido. Lo digo por detalles que he visto y he vivido. ¿A quién no le pasa hoy en día? Yo misma no saco tiempo muchas veces en mi casa. Cuando entré en esta familia pensé que qué majos todos, pero más tarde vi que había problemas".



'Iba subiendo como la espuma y la cosa se le fue de las manos' ¿Qué problemas? "Tenían problemas de economía y cosas así, pero no quiero ahondar demasiado en eso. Cuesta mucho bajar el nivel de vida cuando estaba más alto, y los problemas se van haciendo más grandes. Alonso era una gran ayuda para la familia. Iba subiendo como la espuma y la cosa se le fue de las manos. Esa carga se hace mucho más pesada para una persona que está enferma. Yo, como mujer, veía que no era un hombre maduro ni era responsable de su vida. De alguna manera estaba sobreprotegido, porque yo ve que yo no he parado de trabajar desde los 17 años y que él tenía llamadas de su familia cada día... Veía que era un niño, y tenía que aprender a caer y levantarse él".



'Siempre ha hecho lo que le ha dado la gana' ¿En qué momento Alonso pierde el control de su vida? Cuando estaba más arriba, porque era cuando lo tenía más fácil. No sé cómo se las apaña per siempre ha hecho lo que le ha dado la gana. Y claro, cuando vino el descenso, ha estado en la miseria. Yo no he visto que él haya llevado nunca las riendas de su vida, ni de sus cuentas... Nada.



'No se le dejó madurar' ¿En algún momento pesó más cuidar a Alonso Caparrós presentador que Alonso Caparrós como persona? Se unían un poco las dos, pero pesaba más el presentador. No se le dejó madurar. No le tenían que haber puesto tantos colchones donde caer.



'He llegado a entender por qué me podían culpabilizar' ¿A ti te señalaron como la responsable de los problemas de Alonso? "Sí. Yo trabajé también en la tele y tenía compañeros que me decían lo que se decía de mí. No voy a entrar en detalles, pero sí he llegado incluso a empatizar y entender por qué me podían culpabilizar. Yo he intentado en lo que he podido ayudarle, pero él es un volcán en erupción que ha hecho lo que le ha dado la gana, y su familia también. Si la familia pensaba que esto venía de antes, igual también podría haber buscado soluciones antes. Le llevaron a mil sitios. Los mejores y no funcionaba. A mí a veces me daban la razón en muchas cosas, pero es que las decisiones las tomaba el jefe de psiquiatras".



Kiko ha hablado con él Kiko Matamoros ha contado que ha hablado con Alonso tras la intervención de su hermano en plató y le ha dicho "honestamente lo que me parecía pero es inútil culpar a unos padres cuando tú has hecho todo lo posible por empeorar esa situación".



Alonso quería ser padre pronto Chelo García Cortés le ha preguntado si se empeñó en tener un hijo con el presentador a pesar de sus problemas. Elena ha aclarado cómo fue realmente: "Alonso, a los 6 meses de estar saliendo, me estaba pidiendo un hijo, no sé por qué, pero yo le decía que tranquilo, que esto tenía que rodar un poco... Yo soy mayor que él, pero incluso la familia me decía no puede ser, no está preparado para esto. Ya a los 3 años buscamos un hijo ansiosamente, y cuando lo tuvimos la que se encargaba por las noches porque él tenía que hacer su tele era yo".



Feliz por su relación con Angélica Elena está de acuerdo con Julia, madre de Alonso, en que Angélica, actual mujer del presentador, fue la luz de su hijo. Ha dicho que está feliz viendo a Alonso feliz, aunque ahora no esté en su mejor momento. Además, ha contado que cuando lo dejó con el presentador, la familia de éste tenía miedo a que fuese por los platós hablando sobre su relación y sus problemas.



Ha sufrido mucho "Yo he intentado entender el dolor de la familia. Me lo he tragado. Ni mi familia sabía lo que yo estaba pasando", ha confesado.



Una familia devastada Omar Suárez se encontraba en la casa de los padres de Alonso. Sin embargo, la única que ha hablado con él ha sido Julia porque Andrés no ha querido. Eso sí, lo ha hecho 'off de record'. "Estaba devastada y destruída, al borde del llanto. Sigue en shock desde el sábado. Y esa situación es extesible a la familia", ha contado el reportero. Su madre ha mandado un mensaje a su hijo: "Eres el único que puede apagar el incendio que ha comenzado".



Su mejor cura, su hija Elena ha dicho, visiblemente emocionada: "Creo que la persona que le da más fuerza para seguir adelante es mi hija (lo mejor que hemos hecho)".



