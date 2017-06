¿Qué ha sido de Eliad Cohen tras Supervivientes?

Eso sí, ello no ha significado que Eliad se haya quedado en casa tirado en una cama, porque eso para él ¡es imposible! Estos días le hemos podido ver la mar de bien rodeado de multitud de amigos en su país natal, Israel , y desde luego no se puede decir que tenga amigos feos...

Eso sí, como no todo iba a ser trabajar, Cohen se metió entre pecho y espalda un buen festín de marisco . Nos preguntamos cómo lo partiría con esas pinzas que sujeta en la imagen teniendo en cuenta que el otro brazo lo tenía prácticamente paralizado, ya que acababa de ser operado...

Desde París, Eliad tuvo que volver a España para participar en las galas de Supervivientes , en las que debe estar como concursante expulsado y tertuliano de lo que vayan haciendo sus compañeros en Honduras. En la imagen, muy cariñoso con Lucía Pariente, también ex concursante y madre de Alba Carrillo.

Muy buenos días en la capital española ha pasado Eliad con su gran amigo David Novoa , el hombre que tenía enamorado a Jorge Javier Vázquez en plató... cuando Eliad no salía en pantalla, y es que David fue el guapo joven que defendió con uñas y dientes al israelí mientras duró su aventura en la isla.

Bailando ¡hasta con el brazo vendado!

A pesar de que Eliad se ha 'autorelegado' a estar en el backstage de las tremendas fiestas que monta alrededor del mundo con su 'Papa Party', eso no ha quitado para que hace unos días le viéramos así de contento en la cabina del DJ bailando y levantando el único brazo que le queda en buen estado... Está claro que el que no se divierte ¡es porque no quiere!