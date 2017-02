Elisabeth Reyes, sobre su embarazo: "Sergio quiere que se llame Lola"

Radiante de felicidad Feliz y muy guapa, Elisabeth Reyes se prepara el nacimiento de su primera hija, fruto de su matrimonio con el futbolista Sergio Sánchez. La modelo, que todavía no ha decidido cómo se llamará la pequeña, presentó hace unos días la nueva colección Atelier de la diseñadora Olga Macià en la Suite Penthouse Royal del Hotel Majestic de Barcelona.



Un sabor dulce después del amargo Muy contenta, explicó cómo está viviendo este embarazo y cómo afronta la llegada de la pequeña, prevista para abril. Tras haber perdido el primer bebé en enero de 2016, Elisabeth, de 31 años, se muestra muy positiva, algo nerviosa y con muchas ganas de que llegue el momento. La pareja vive en Rusia, ya que Sergio es defensa en el equipo ruso Rubín Kazán, pero el parto está programado para que la pequeña nazca en Málaga y sea española, como sus padres.



''Ahora ya estoy un poco más nerviosa'' Sales de cuentas en abril, ¿cómo estás llevando el embarazo?

Esperamos a la niña para el 3 de abril, el mismo día que nació Sergio. Los primeros tres meses y medio de embarazo han sido muy buenos, no he tenido malestares. Ahora ya estoy un poco más nerviosa. Tengo ganas de que llegue el momento y me asusta un poco. Vives en Rusia, ¿algún antojo complicado de satisfacer?

Sí, me ha pasado con el chorizo. Vinieron mis suegros a vernos a Kazán y les pedí que me trajeran chorizo. Lo freí y me lo comí en un bocadillo. Luego, me he puesto fina de jamón de bellota, que es el que se puede comer si estás embarazada.



''Siempre me ha hecho mucha ilusión que naciera en mi tierra'' ¿Dónde va a nacer tu hija?

En Málaga. Lo hemos tenido claro desde el primer momento. Como buena malagueña, siempre me ha hecho mucha ilusión que naciera en mi tierra, y a Sergio también le tira mucho el Sur. ¿Lo vais a organizar para que esté Sergio?

Sí porque a él le pillará en Rusia. Lo tendremos que programar porque no se lo quiere perder por nada del mundo.



''Estoy en la recta final y no podemos estar juntos todo lo que quisiéramos'' ¿Cuánto tiempo le queda en Rusia?

Tres años. ¿Cómo lo vive Sergio?

Muy ilusionado y contento. Está haciendo una pretemporada en Sotogrande de 20 días y cuando puedo estoy con él. No lo lleva muy bien, porque ya estoy en la recta final y no podemos estar juntos todo lo que quisiéramos.



''Mi madre me ha llenado el ropero de bodys y pijamas'' ¿Ha sido muy grande el sacrificio personal para estar con tu pareja y seguirla hasta Rusia?

Para mí, no ha sido un sacrificio, porque me he ido con alguien con quien estoy bien. Existe una gran estabilidad y complicidad. En el sentido profesional, quizás sí he hecho más sacrificio al tener que dejar mi trabajo un poco apartado. Por eso he aprovechado a tener un hijo durante este período de tiempo. Cuando vuelva, seguiré trabajando. ¿Has preparado las cosas del bebé?

Tenía un poco de respeto, así que he empezado a comprar cosas hace tan sólo una semana. Mi madre sí que me ha llenado el ropero de bodys y pijamas.



''He comido lo que me ha apetecido'' ¿Habéis elegido nombre?

Ahí estamos, con nuestros dilemas. A Sergio le gusta Lola, y es una lucha diaria porque a mí me gustan un montón de nombres: Alma, Alejandra, Martina… Si hubiese sido chico, Sergio. ¿Has cuidado tu alimentación?

No, he comido lo que me ha apetecido. Tampoco me he atiborrado.



