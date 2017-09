Elsa Anka ha roto con su novio

El motivo de su ruptura

¿Qué ha sucedido? ¿ha sido culpa de la distancia?

Hay una frase que he descubierto muy bonita que dice que la distancia no separa a las personas, pero el silencio sí. No ha sido el silencio ni la distancia, él siempre ha luchado mucho por la relación y ha cuidado los detalles para que tuviéramos la sensación de no estar separados. Supongo que hay detalles que hacen que algo vaya se decante por un lado. Lo cierto que fue bastante sorpresa, todo pasa por algo, pero fue muy repentino. Antes de morir de angustia prefiero un golpe seco. Todo pasa por algo y siempre se aprende.

¿Tienes ganas de volver a enamorarte?

No, ahora estoy tranquila. Cuando rompes con alguien hace daño tanto a los veinte como a los cincuenta años. La diferencia es que a los veinte crees que no habrá nadie más después y a los cincuenta, sabes que no es así, que todo pasa, que solo hace falta tiempo. Después de tres meses, estoy bastante bien. Lo realmente doloroso es cuando se te va alguien de verdad.