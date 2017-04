Elsa Pataky: “Claro que Chris y yo discutimos”

No tanto, hace un par de meses. Pierdo la cuenta, pero me encanta venir. En estos viajes, que son de pocos días, no me traigo a los niños.

Proyectos y trabajos

Estás volcada en la publicidad, ¿dejas la interpretación un poco apartada?

No es que la tenga apartada, porque es mi pasión, pero te quita más tiempo. Hacer una película supone estar tres meses trabajando todos los días y sin ver tanto a tu familia. Cada vez que me ofrecen algo me entusiasmo y digo que sí, sin embargo luego me doy cuenta que no puedo.

Pero seguro que el gusanillo de la actuación te pica…

Sí, hago cositas, pero que no me supongan tanto tiempo. Creo que mis hijos me lo agradecerán el día de mañana.

¿No te da miedo desvincularte tanto de la profesión?

No, porque, si te quieren en un proyecto, sale.