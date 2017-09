Elsa Pataky no quiere ampliar la familia

'Al estar todo el día con los niños, no tengo tiempo para relajarme'

¿Te has traido a tus hijos en este viaje? No, porque he venido a trabajar y al final no iba a estar con ellos. Además, así aprovecho para salir a cenar con mis amigos, que hace mucho que no les veo. Al estar todo el día con los niños, no tengo tiempo para relajarme. Ni me puedo sentar a leer un libro.

¿Cuándo haces estas campañas de publicidad preparas tu cuerpo de una manera especial? La verdad es que hago lo habitual. Llevo desde los 18 años haciendo ejercicio y ya tengo el cuerpo acostumbrado.