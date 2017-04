Elton John contrajo una bacteria potencialmente mortal

El cantante de 'Your song' no atraviesa su mejor momento, y todo por problemas de salud. Elton se encontraba la pasada semana en plena gira mundial por Latinoamérica cuando, en un vuelo desde Santiago de Chile para ofrecer su siguiente concierto, comenzó a encontrarse mal.

Bien cuidado

Desde luego no cabe duda de que Elton está en las mejores manos con su marido, David Furnish, y los dos hijos que tienen en común, Elijah y Zachary. ¡Seguro que le están cuidando estupendamente! Eso sí, como cualquier artista, Elton tiene grabada a fuego en su mente la frase 'show must go on', por lo que ya está pensando en la vuelta a los escenarios.