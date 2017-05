Emily Ratajkowski luce cuerpazo en bikini muy bien acompañada

La modelo Emily Ratakjoski está que no para... de tomar el sol. Estos días se celebra el Festival de cine de Cannes, y por supuesto la top no podía faltar en una cita tan glamourosa. Sin embargo, no todo iba a ser trabajo, y aprovechando que está en el sur de Francia, Emily ha decidido que se lo va a pasar estupendamente en la piscina y tostándose al sol.

...y por detrás

Eso sí, el bikini escogido para pasar el día en la piscina no podía ser más complicado, ya que requiere de un cuerpo como el suyo para no marcar hasta lo que no se tiene como nos pasaría al resto de las mortales, aunque en el caso de Emily es una excepción, porque no tiene ni un gramo de celulitis ni nada fuera de su sitio...