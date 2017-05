Emma Watson emociona con su discurso en los MTV Movie & TV Awards

Emotivo discurso

Pero también dedicó un momento a reconocer el significado de ganar el primer premio de la MTV sin distinción de género: "El primer premio de interpretación que no separa a los nominados según su género dice algo sobre cómo percibimos la experiencia humana", comenzó- "Pero para mí, indica que la interpretación supone la capacidad de ponerse uno mismo en los zapatos de otros. Y que esto no necesita separarse en dos categorías distintas. La empatía y la habilidad para usar tu imaginación no debería tener límites".

Una vez, provocó que el público asistente le dedicara una merecida ovación y largo aplauso.