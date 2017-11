Emma Watson vuelve a estar soltera

De hecho, según Us Weekly, la tan manida incompatibilidad de agendas ha sido la detonante de la ruptura. Y es que la ya expareja no encontraba tiempo para estar junta debido a su altísimo ritmo laboral.

Watson es muy celosa de su vida privada, llegando a tomar el pasado mes de febrero una drástica decisión: no se hará más fotos con sus fans para que la gente no sepa dónde está en cada momento ni el aspecto físico que tiene.

No quiere que sus parejas participen del 'circo'

"Quiero ser consecuente: no puedo hablar de mi novio en una entrevista y esperar que la gente no haga de paparazzi de mí caminando fuera de mi casa. No puedes tener ambas partes. Me he dado cuenta de que, en Hollywood, la persona con la que sales se convierte en parte de la promoción de la película en la que participas y es un circo. Odiaría que cualquier persona con la que saliera sintiera que está formando parte de un show o de una actuación", afirmó recientemente en una entrevista.