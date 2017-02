El clan Pantoja "acosa" a Maluma

Lo que no sabían era la gran sorpresa que les esperaba...

Anabel Pantoja no se lo podía creer cuando vio al cantante , al que sigue en redes sociales. Su tía fue la encargada de presentárselo y la colaboradora de televisión no daba crédito. Así de feliz posaba junto a él.

Sin embargo, este encuentro fue agridulce ya que Anabel tenía entradas para verle en concierto pero no se podía quedar ya que tenía que volar a Lima con su tía . Aunque la sobrina de la tonadillera le dijo que si él se lo pedía, se quedaba.

Foto 'in fraganti'

Parece que todas las fotos que se hizo con Maluma no fueron suficientes y Anabel le hizo una foto 'in fraganti' al cantante. La sonrisa de oreja a oreja de Anabel no deja lugar a dudas de su felicidad.