El cabreo monumental de Terelu con la amiga de su madre

Terelu no quería hablar del tema pero al final ha sido sincera: "Me sentó como una patada en el estómago" . La colaboradora está muy enfadada con Mayte porque no cree que sea el momento de ir a un plató a hablar de su madre.

Terelu, muy enfadada

"Mis amigos no vienen a un plató a hablar de mí ni de mi pareja", ha sentenciado. Además, ha querido añadir, con mucha ironía, que "¿deben ser muy raros o muy normales o deben ser muy amigos? A lo mejor es que son muy buenos".

"No puedo ser una falsa y decir que no me molestó cuando es que sí. Me molestó el hecho en sí", ha confesado.