Especial horóscopo 2017

Aries - Del 21 de marzo al 20 de abril Los Aries son empendedores, rebeldes y enérgicos .

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Berta Vázquez (28 de marzo de 1992), David Bustamante (25 de marzo de 1982), Amaia Salamanca (28 de marzo de 1986) y Manu Tenorio (1 de abril de 1975). Para el 2017 Confía en ti mismo y no pierdas la paciencia. Tendrás la barra de energía al máximo para afrontar todos los proyectos que vienen. Salud Debes tener cuidado con tus niveles de estrés. No sería una mala idea que acudieses a algún tipo de terapia de control de situaciones tensas. Es aconsejable que medites para sostener tu equilibrio y la armonía de tu cuerpo y tu mente. Tampoco te olvides este año del ejercicio, pero ten cuidado: si no mides el esfuerzo al hacer deporte, podrías dañarte los músculos y sobre todo la zona de las rodillas. Amor Tu facilidad para relacionarte y hacer planes con todo tipo de gente ayudará a que tengas citas muy satisfactorias. Las relaciones que tengas durante este año serán importantes y recibirás algo muy positivo de todas y cada una de ellas. Te sentirás atraída por personas que son muy diferentes a ti. Confía en tu instinto, te alertará ante cualquier reto que se te presente. Dinero Es hora de mostrar tu espíritu emprendedor para dar un impulso a tus proyectos. Comienza un año favorable en el que tendrás que tomar iniciativas que abrirán exitosos caminos. Si te ofrecen un nuevo puesto que conlleva mudarte a otro país, no te lo pienses. Es el momento de afrontar un nuevo reto profesional.



Aries - Miguel Ángel Silvestre​ La predicción para Miguel Ángel Silvestre que nació en 6 de abril de 1982.

Lucha con uñas y dientes para lograr su objetivo. De ahí que esté triunfando al otro lado del charco, en Hollywood, con las series ‘Sense 8’ y ‘Narcos’. En el terreno sentimental, conocerá a alguien que le inspirará un amor profundo.



Tauro - Del 21 de abri al 20 de mayo Los Tauro son tozudos, decididos y cariñosos

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Jessica Alba (28 de abril de 1981), Hugo Silva (10 de marzo de 1977), Ana de Armas (30 de abril de 1988) y Jon Kortajarena (19 de mayo de 1985). Para el 2017 Vigila tu alimentación. En el terreno amoroso, pon de tu parte para que la relación funcione; evita las discusiones sin sentido. Salud Será un año tranquilo para ti. Gozas de buena salud, pero ten cuidado porque la alimentación sigue siendo tu punto débil. Si mantienes una dieta sana y equilibrada, evitas el sedentarismo y, sobre todo, la comida basura, desaparecerán tus problemas de colesterol. Come sano y conseguirás estar bien sin necesidad de recurrir a medicación. Amor Tendrás que superar alguna pequeña crisis con tu pareja. Aprende a controlar tu carácter porque esa persona que tanto te quiere paga tus arranques de ira. Evita los cambios bruscos de humor y disfruta de la vida. Sé más comunicativa y no dejes en el aire esos temas que tu pareja necesita hablar abiertamente. Si no tienes pareja, éste año descubrirás que alguien de tu pasado merece instalarse en tu futuro. Dinero Eres una persona luchadora y dispuesta. Si llevas trabajando mucho tiempo en la misma empresa, tendrás la opción de mejorar de puesto gracias a tu esfuerzo. Si no tienes trabajo, tendrás muchas posibilidades de encontrar algo estable. Te ofrecerán varias ofertas, pero no te precipites: elige la que más se adapte a tu personalidad



Tauro - Penélope Cruz La predicción para Penélope Cruz que nació el 28 de abril de 1974.

Vivirá un gran año gracias a la relación casi perfecta que tiene con Javier Bardem. Su buena comunicación y su complicidad les llevará a poner en marcha nuevos proyectos. Puede que decidan aumentar la familia...



Géminis - Del 21 de mayo al 21 de junio Los Géminis son inteligentes, divertidos y comunicativos.

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Angelina Jolie (4 de junio de 1975), Rafa Nadal (3 de junio de 1986), Lara Álvarez (29 de mao de 1986) y David Bisbal (5 de junio de 1979). Para el 2017 Conseguirás pasar el próximo año dispuesto a encarar los retos que te acechan. Deseo concedido: el amor por fin llamará a tu puerta . Salud El sistema nervioso te puede provocar más de un problema porque tus niveles de estrés estarán muy altos. Necesitas ampliar tu tiempo para el sueño, dale más horas para que sea todo lo reparador que necesitas, así te sentirás con más energía y vitalidad y recuperarás tus fuerzas. Apúntate a meditación o yoga, te ayudarán a encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente que tanta falta te va a hacer. Amor Prepárate para vivir una extraordinaria historia de amor. Déjate llevar y disfruta de lo que te espera porque será toda una aventura. Si ya tienes pareja, tu situación sentimental será muy positiva. Existe una gran complicidad, amor y pasión entre vosotros, lo que os llevará a embarcaros en planear un futuro con nuevos y románticos proyectos, incluso pensaréis en ampliar la familia. Dinero No tendrás problemas para conseguir un ascenso que te has ganado a pulso. Lograrás ese puesto con el que tanto tiempo llevas soñando. Si tienes tu propio negocio, es hora de recoger la cosecha, que será generosa. Tu economía se mostrará estable, pero procura evitar gastos innecesarios porque alguien de tu entorno puede necesitarte.



Géminis - Mario Casas La predicción para Mario Casas que nació el 12 de junio de 1986.

No pararán de lloverle ofertas de cine y televisión. El año 2017 viene cargado de proyectos para el actor, al que querrán desde fuera de nuestro país. En el terreno sentimental buscará asentarse de nuevo tras la ruptura con la actriz Berta Vázquez.



Cáncer - Del 22 de junio al 22 de julio Los Cáncer son sensibles, intuitivos y familiares.

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Elsa Pataky (18 de julio de 1976), Jordi Cruz (29 de junio de 1978), Sofía Vergara (10 de julio de 1972) y Pelayo (28 de junio de 1986). Para el 2017 Sufrirás algún altibajo, pero lograrás controlar tus emociones. No te dejes llevar por el desánimo. Aprender a relajarte será vital Salud Tu salud emocional será tu punto débil. Los cambios de ánimo marcarán tu año. Estarás algo apática, pero lograrás controlar esas preocupaciones que te producen tantos quebraderos de cabeza. Tienes que cambiar el chip y relajarte porque la única persona que puede solucionar esa sensación de apatía eres tú. Presta atención a tu espalda, conviene que te hagas un masaje de vez en cuando. Amor No tendrás intención de dejar atrás tu soltería. Te gusta ir a tu aire sin tener que dar explicaciones a nadie. La nostalgia se querrá asentar en tu vida de nuevo, pero tú dejarás de preocuparte por tu pasado y pasarás a ocuparte de tu presente, que estará cargado de romances y aventuras dignas de novela. Si tienes pareja, intenta comunicarte un poco más, sal un poco de tu caparazón porque la otra persona lo necesita. Dinero Las cuestiones laborales y económicas serán perfectas. Si trabajas por cuenta propia, este año afianzarás tu negocio: tendrás una importante entrada de dinero que te vendrá de maravilla después de tanto tiempo poniendo tú de tu bolsillo. Además, podrías mudarte a otra ciudad o simplemente a otra casa. Será un cambio que te costará al principio, pero que te dará grandes alegrías.



Cáncer - Chenoa La predicción para Chenoa que nació el 25 de junio de 1975.

2016 ha sido un año de muchas emociones para la cantante y 2017 viene cargado de muchas más, tanto en el terreno laboral como en el personal. Vivirá un romance que será un soplo de aire fresco. Su carrera se centrará más en el mundo de la televisión.



Leo - Del 23 de julio al 23 de agosto Los Leo son vitalistas, ingeniosos y generosos

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Alba Carrillo (31 de julio de 1986), Ben Afleck (15 de agosto de 1972), Paula Echevarría (7 de agosto de 1977) y Antonio Banderas (10 de agosto de 1960). Para el 2017 Te desprenderás de todo lo malo para dar la bienvenida a lo bueno. Cuidado con los celos, no desconfíes tanto: hartas a tu pareja. Salud No tendrás demasiadas preocupaciones. Tus huesos estarán un poco débiles, pero este tipo de dolencias tienen fácil solución: tomar calcio con vitamina C y hacer ejercicio para proteger la estructura ósea de músculo fuerte. Eliminarás el estrés y te mantendrás como una rosa. No te vendría nada mal tomar algún suplemento alimenticio para estar al cien por cien. Amor El destino colaborará contigo para que puedas desprenderte de todo lo que ya no te sirve. Tendrás varias oportunidades para conocer a tu alma gemela de la forma más casual: tomando un café, yendo a la compra... Si ya tienes pareja, ojo: tienes que luchar contra tu tendencia a sentir celos sin motivo porque puedes hartar a quien tanto te quiere. Dinero Saber mandar y organizar y que se te dé tan bien la dirección y ejecución de proyectos será una gran ventaja en el terreno laboral. Márcate bien los objetivos, porque llegarás a ellos. Además, un contacto social podría encaminarte hacia la persona conveniente para dar un buen impulso a tu carrera. En cuanto a tu economía, deberás afrontar algún gasto extra, pero tranquila: no desestabilizará tus cuentas.



Leo - Álex Gonzalez La predicción de Álex Gonzalez que nació el 13 de agosto de 1980.

Este año puede ser el definitivo para encontrar a su alma gemela, pero tendrá que estar muy alerta porque se encontrará con más de una piraña... En el terreno profesional, un interesante proyecto podría ‘retenerle’ un tiempo en Estados Unidos.



Virgo - Del 24 de agosto al 23 de septiembre Los nacidos bajo el signo de Virgo son honestos, amables y responsables.

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Soraya (13 de septiembre de 1982), Jesús Vázquez (9 de septiembre de 1965), Terelu (30 de agosto de 1965) y Aitor Luna (18 de septiembre de 1981). Para el 2017 Sal de la zona de confort y desconecta: te sentirás mucho mejor lanzándote a vivir un poco. Vigila tu cuerpo porque te pide que descanses un poco Salud Estás pletórica, pero no estaría de más ponerle freno al ritmo que llevas si no quieres acabar con dolores de cabeza y estómago. Tu ajetreada vida puede pasarte factura. Intenta tomarte tu trabajo con más calma y esas pequeñas molestias desaparecerán. Busca siempre el lado positivo de las cosas. Amor Hay muy buena armonía entre vosotros. Para mantener esa línea, haced cosas diferentes que os hagan avanzar y salir de la zona de confort. Recuerda que la pareja es cosa de dos: hay momentos de ocio y diversión pero también momentos más difíciles y pruebas que superaréis con nota... Además, vivir la realidad con lo bueno y lo malo es una experiencia mágica. Dinero El nuevo año te va a traer grandes mejoras, pero antes deberás templar tus nervios y aprender a delegar en los demás y no cargarte con tanto trabajo: si no sueltas cosas no puedes emprender otras nuevas. Cuentas con la ventaja de que tus superiores confían plenamente en ti. Te ofrecerán la oportunidad de realizar algún viaje que te vendrá estupendamente para ampliar tus conocimientos. Este 2017 la suerte estará de tu lado en los juegos de azar: cogerás un pellizquito.



Virgo - Michelle Jenner La predicción para Michelle Jenner que nació el 14 de septiembre de 1986.

En el terreno laboral no podrá quejarse: éxitazo con la serie 'Catedral del Mar' y una llamada de lo más tentadora desde Hollywood. En el sentimental, como buena Virgo, no es nada fácil de conquistar. Y eso que alguien quiere quitarle el cartel de soltera...



Libra - Del 24 de septiembre al 23 de octubre Los nacidos bajo el signo de Libra son honestos, amables y responsables.

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Blanca Suárez (21 de octubre de 1988), Hugh Jackman (12 de octubre de 1968), Kim Kardashian (21 de octubre de 1980) y Paco León (4 de octubre de 1974). Para el 2017 Deja la timidez a un lado y muéstrale tus sentimientos a esa persona tan especial. Además de en el amor, te irá bien con el dinero. Salud Si no pones de tu parte, seguirás arrastrando esos terribles dolores de espalda. Vigílala si no quieres tener molestias de nuevo. Evita los movimientos bruscos y los deportes de riesgo. Si aún no has encontrado una práctica deportiva que te guste, prueba con la natación. Resultará muy beneficiosa para tu espalda y además te ayudará a descargar todo el estrés y adrenalina acumulados. Amor Encontrarás a una persona que será amante, amiga y cómplice. Hallarás en ella ese refugio y paz que tanto necesitas. Muestra tus sentimientos y no seas tan reservada como acostumbras. Te enamorará desde el primer instante. Si ya tienes pareja, la complicidad y la comunicación serán perfectas. Tanto que incluso podrías plantearte ampliar la familia. Dinero El dinero puede ir y venir a lo largo del año. Vigila tus gastos, porque tu economía será buena siempre y cuando controles tu cuenta corriente... Es decir, no despilfarres en tantos caprichos que sabes que no necesitas y ahorra un poquillo por si surgiera algún gasto inesperado. Te costará conseguir una mejora salarial. Ten paciencia porque, al final, llegará. Disfrútalo.



Libra - Rubén Cortada La predicción para Rubén Cortada que nació el 6 de octubre de 1984.

Tras el exitazo de la serie de Telecinco 'Lo que escondían sus ojos' su popularidad crecerá más si cabe y estudiará un nuevo proyecto para el cine. Pese a tanto trabajo, no descuidará a las mujeres de su vida, su chica Susana Pino, y su pequeña, Mía.



Escorpio - Del 24 de octubre al 22 de noviembre Los nacidos bajo el signo de Escorpio son fieles, reservados y tenaces.

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Eva González (5 de noviembre de 1980), Leo Dicaprio (11 de noviembre de 1974), Hiba Abouk (30 de octubre de 1986) y Álex García (14 de noviembre de 1981). Para el 2017 Todo irá en aumento con tu pareja: volverás a enamorarte como el primer día. Dedica más tiempo a tus amigos, te echan de menos. Salud Esa costumbre que tienes de comer cosas poco apropiadas te puede traer alguna que otra complicación con tu tensión arterial. Aprende a decir no a las cosas que no te convienen. Elimina de raíz la ingesta de grasas y dulces. Si lo haces, te sentirás incluso de mejor humor y, no lo olvides, podrás presumir de mejor 'tipín'. Amor Derrochas simpatía allá donde vas, por eso no te será difícil encontrar pareja. Si ya la tienes, se reforzarán los lazos con el ser amado. Y todo irá en aumento, a mucho mejor. Habrá más amor y comprensión, confianza y entendimiento, lo cual es necesario para una buena relación sentimental. Eso sí, no te olvides del resto del mundo. Está genial lo de vivir en pareja, pero también tienes amigos y familia.. Dinero Tendrás tus altos y bajos a lo largo del año, pero en general será muy positivo en cuestiones económicas. Eso sí, intenta no volcar toda tu energía en el ámbito laboral para que tu vida social no desaparezca. Una persona cercana podría necesitar de tu ayuda: si tienes la oportunidad de dejarle algo de dinero, tú verás, pero piénsatelo dos veces antes de respaldarle en el banco porque tiene más problemas de lo que dice...



Escorpio - Cristina Pedroche La predicción para Cristina Pedroche que nació el 30 de octubre de 1988.

Levanta pasiones, pero también genera envidias, lo que le hará desconfiar de mucha gente. Lo único claro es su amor por David Muñoz, que se reforzará aún más si cabe. Su carrera profesional irá aún más hacia arriba.



Sagitario - Del 23 de noviembre al 21 de diciembre Los nacidos bajo el signo de Sagitario son aventureros, positivos y curiosos.

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Taylor Swift (13 de diciembre de 1989), Carlos Lozano (27 de noviembre de 1962), Miley Cyrus (23 de noviembre de 1992) y Fonsi Nieto (2 de diciembre de 1978). Para el 2017 Reinarán la diversión, el buen humor y el amor, pero, ojo: los cambios bruscos de temperatura pueden poner tus defensas en serio aprieto Salud Resguárdate de los cambios bruscos de temperatura y los entornos demasiado cargados. Acudir al médico al primer síntoma de malestar será todo un acierto ya que posiblemente necesites antibióticos para ayudar a tu sistema respiratorio. El cansancio que te genera el trabajo puede generarte problemas de sueño. Necesitarás el contacto con la naturaleza para combatir el insomnio. Amor Será uno de tus mejores años a nivel sentimental. Vivirás con tu pareja momentos con mucha intensidad y pasión. Te dará todo el apoyo y cariño que necesitas. Es importante cuidar la relación y no perder de vista los pequeños detalles. Las pequeñas cosas son las que os hacen más felices. Si no tienes pareja, alguien de tu pasado pretende volver para acabar con tu preciada soltería. Tú verás si le dejas... Dinero El nuevo año está lleno de ocasiones para tu éxito laboral. Si buscas empleo, las ocasiones deberían abundar. Si lo tienes, no te será difícil llegar al puesto que tanto ansías. Eso sí, cuidado con derrochar más de la cuenta. Ahorra, al menos algo, de forma regular si no quieres tener un susto en el futuro.



Sagitario - Alejandro Sanz La predicción para Alejandro Sanz que nació el 18 de diciembre de 1968.

2016 ha sido un año estupendo para el cantante, y en 2017 continuará su fantástica racha profesional. En el terreno sentimental, pasará momentos delicados debido a la dedicación a su vida laboral, menos mal que su pareja le entiende. Cuidado con el estrés.



Capricornio - Del 22 de diciembre al 20 de enero Los nacidos bajo el signo de Capricornio son responsables, decididos y generosos.

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Edurne (22 de diciembre de 1985), Bradley Cooper (5 de enero de 1975), Eugenia Silva (13 de enero de 1976) y Jesús Castro (19 de enero de 1993). Para el 2017 Te sentirás un tanto apática a principios de año, pero gracias a los tuyos durará poco. Un antiguo amor llamará a tu puerta. Salud Los nervios, el agotamiento y las preocupaciones te pueden llevar a tener algún que otro problema de sueño. Pasarás por algún episodio de apatía y falta de ánimo pero, tranquila, tus amigos y familiares estarán ahí para que superes esos bajones momentáneos. Con su ayuda, lograrás que desaparezcan casi en un abrir y cerrar de ojos. Pasado este bache, el resto del año será estupendo en este aspecto. Amor Pasarás por una época espléndida a la que ayudará mucho que seas más extrovertida. Es bastante probable que en los primeros meses del año un antiguo amor o aventura aparezca de forma fortuita. No te cierres en banda, traerá ilusiones y mucha pasión. Recuerda: a veces las segundas oportunidades sí son buenas. Si ya tienes pareja, suenan campanas de boda. Dinero Pasarás alguna etapa en la que no te sentirás muy a gusto en tu empleo y tu intención será cambiar de empresa. No te precipites a la hora de tomar la decisión. Escoge uno en el que tengas probabilidades de crecer laboralmente y esté mejor remunerado. Es un momento propicio para relajarte un tanto con el dinero y disfrutar de algún placer o capricho.



Capricornio - Irina Shayk La predicción para Irina Shayk que nació de 1986.

Será un año espléndido para la modelo, tanto laboral como personalmente. Vivirá una etapa dorada con su chico y padre de su primer bebé, el actor de los ojos azules Bradley Cooper. Puede incluso que suenen campanas de boda para después de ser mamá.



Acuario - Del 21 de enero al 19 de febrero Los nacidos bajo el signo de Acuario son altruistas, imprevisibles y sociales.

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Sara Carbonero (3 de febrero de 1984), Kiko Rivera (9 de febrero de 1984), Anne Igartiburu (16 de febrero de 1969) y Cristiano Ronaldo (5 de febrero de 1985). Para el 2017 Tanto trabajo comienza a agobiarte y te crea estrés. ¿Solución? Relájate haciendo deporte. En el amor, necesitarás ser paciente. Salud La salud será de lo mejor de tu año, si dejas a un lado los agobios laborales para que los niveles de estrés no te afecten. Practica ejercicio a diario para mantener en forma tu cuerpo y tu mente. Recurre a alguna técnica natural si lo necesitas. Además, una dieta macrobiótica o bien naturista te sentaría realmente bien. Amor Controla tus emociones y no pierdas la paciencia con una persona especial que podrías conocer en los próximos meses. La casualidad jugará un papel fundamental en tu vida durante este año: puede que esa persona no sea la que te acompañe toda la vida, pero sí durante una buena parte de ella y, en cualquier caso, te hará pasar un tiempo estupendo. Dinero En el terreno laboral, estarás dispuesta a decir a todo que sí, pero tienes un límite: no puedes asumir tanta responsabilidad ni hacer tantas horas extra. Si buscas trabajo, adopta una actitud más proactiva, disponte a buscar empleo seriamente. De nada sirve si no actualizas tu currículum y no haces un seguimiento de tus aplicaciones. Consulta en el INEM por cursillos en los que pueden orientarte para realizar el mejor currículum. Invierte en idioma



Acuario - Maxi Iglesia La predicción para Maxi Iglesia que nació el 6 de febrero de 1991.

Sus éxitos se producen a velocidad de vértigo. No habrá propósito que no logre. Maxi sabrá sacarle el máximo provecho a sus proyectos laborales y sí, también a los sentimentales. En este terreno, su corazón seguirá muy bien ocupado y pensará en dar un paso más...



Piscis - Del 19 de febrero al 20 de marzo Los nacidos bajo el signo de Piscis son tímidos, románticos y pacientes.

Entre los famosos nacidos en este signo encontramos a Andrés Velencoso (11 de marzo de 1978), Elena Furiase (9 de marzo de 1988), Javier Bardem (1 de marzo de 1969) y Rihana (20 de febrero de 1988). Para el 2017 Un grata experiencia laboral te aguarda. Si tienes pareja, tienes deberes: ha llegado el momento de hablar las cosas a la cara. Salud La espalda será tu punto débil este año. Es momento de empezar a cuidarla un poco más. Tu principal problema es la zona de las cervicales, lo que te ocasionará, además, dolores de cabeza. Consulta con el especialista porque ahora es fácil ponerle solución. Cuidado con los cambios de estación, afectarán a tu estado de ánimo. Tienes que sacar tu lado más fuerte para superarlo lo antes posible. Amor Sal de casa, acude a todas las fiestas y eventos a los que te inviten. Necesitas salir de tanto encierro y tu amor te espera en una de estas citas. Si ya tienes pareja, puede que tengáis que hablar seriamente para dejar claros ciertos asuntos que llevan preocupándote un tiempo. Atrévete a ser sincera y expresar lo que sientes de forma honesta. Esconder la cabeza no funciona nunca; por algo dicen que más vale vergüenza en la cara que dolor en el corazón. Dinero Este año el trabajo no te supondrá una preocupación, pues no te faltará. Incluso vivirás alguna experiencia que te llenará de entusiasmo y alegría y puede que tengas un encuentro que te anime a tomar una decisión. Si estás pendiente de una renovación de contrato, no te preocupes, la continuidad está asegurada.



