Esther Arroyo: "Participar en este programa ha sido muy impactante para mí"

Esther Arroyo emocionó al público y al jurado con su impecable interpretación 'Smile' de Judy Garland, pero su voz y elegancia no fueron suficientes para llegar a la final de 'Tu cara me suena'.

Muchas cosas. Ha tenido una parte emocional muy fuerte. Ha sido como el tener conciencia de poner un punto y final de todo por lo que he pasado en estos años por el accidente. O un punto y aparte, porque por desgracia siempre voy a estar con mis lesiones. Emocionalmente, ha sido muy impactante. Cuando terminé de cantar en la primera gala, vi de golpe todo lo que había vivido en estos ocho años y, de repente, verme pisando un escenario y poder decirme: 'aquí estoy'. Profesionalmente, ya llevo muchos años en esta profesión y he sido muy cansina. Por mis lesiones ya no podré volver a ser actriz ni presentadora, pero como concursante, este programa me ha abierto una vía para refrescarme después de tanto mal trago e irme con un buen sabor de boca.

''Para mí, el ganador es Blas''

¿Qué sientes al no haber llegado a la final?

No pasa nada. El no llegar a la final no significa nada. Estoy en ella igualmente. Yo lo que quería era cantar sí o sí. No he parado de preguntar por los pasillos si el que no llega, canta igual que es lo que me interesa. Estoy tan contenta como si hubiese llegado porque voy a cantar igual mi tema y estoy muy feliz.

¿A quién ves como ganador?

Tengo que pedir perdón a mis compañeros porque desde que llegué he dicho que para mí el ganador es Blas. Ya no es el que mejor canta porque todos lo hacen muy bien pero imita muy bien y no hay voz que se le resista.