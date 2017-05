Una irreconocible Estíbaliz Sanz hace su confesión más dura

Y lo ha hecho en 'Cámbiame Vip', donde ha aparecido con un aspecto irreconocible. Nada parecido a lo que nos tenía acostumbrados: "Tengo la autoestima muy baja y no tengo ganas de arreglarme. Por mi hijo tengo que salir hacia delante pero me es muy difícil".

Estíbaliz fue madre de su hijo Kyle hace 8 años y desde entonces no ha vuelto a aparecer en la pequeña pantalla y "cuando quise retomar el trabajo en televisión todo el mundo me rechazaba".

"Mi nivel de vida era alto, amistades me salieron por todos los sitios, me salieron amigos hasta de debajo de las piedras ", contó.

La ex Chica Boom explicó a Natalia Ferviú que al principio no quería salir en televisión pero más tarde "le cogí el gustillo y empezó a gustarme el tema de la tele".

Estíbaliz también compartió con Natalia la etapa más negra de su vida: "Las malas compañías de la noche, porque yo iba muy bien en mi vida. Por un raíl recto y al final caí donde no tenía que haber caído. Me arrepiento mucho y eso no lo volvería a hacer nunca".

En una entrevista concedida a Joana Morillas, la ex Marciana confesó que acude a una clínica psiquiátrica 5 horas y media al día y que gracias al tratamiento "las ideas suicidas se han mitigado".