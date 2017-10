Eugenia estalla contra Fran Rivera por el posado con Tana

Pero no ha sido hasta ahora cuando la duquesa de Montoro ha roto su silencio y ha hablado sobre ello: "A ver yo el posado... Lo voy a aclarar para que por lo menos la podáis dejar en paz porque ella no tiene ninguna culpa . Yo lo único, bajo mi punto de vista, naturalidad siempre, es mayor de edad pero obviamente es ridículo hacer un posado pensando que así no se la va a perseguir ".

Sin embargo, la actitud del torero no ha gustado a su exmujer, Eugenia Martínez de Irujo, que no daba crédito cuando se levantó ese día y vio la cara de su hija en la portada de varias publicaciones.

Según Eugenia esta acción es "muy inocente o no sé, o es caerte de un guindo". Para ella, si sales a comer en el día de tu cumpleaños y está la prensa lo que debes hacer es saludar y "no pasa nada, te metes en tu coche y adiós muy buenas . Vienes a la estación pues lo mismo, para mí eso es naturalidad".

Ella no estaba de acuerdo

Deja claro que ella no estaba de acuerdo con esta decisión y que aún así Fran lo hizo: "Pensé que no se iba a hacer porque yo no estaba de acuerdo y tal. Y mira por donde me levanté con la sorpresa".