Eva González, el mayor apoyo de su marido

Cayetano Rivera acaba de comenzar la temporada taurina en Latinoamérica. Pero no ha estado solo, su mujer, Eva González no ha querido perderse el regreso del torero a una de las plazas más importante del mundo, La Monumental de México.

A lo largo de estos días, el diestro ha mostrado sus entrenamientos en México, donde ha regresado a los ruedos tras la grave cogida que sufrió el pasado mes de octubre en Zaragoza. Cayetano no toreaba en La Monumental desde 2009, cuando recibió su 'alternativa' en Latinoamérica.

El primer peluche

Este es el peluche que Cayetano ha comprado a su pequeño. El torero reconoce que no es muy bonito, pero tiene "carácter". "Primer peluche para mi hijo... Había otros más bonitos pero este sin duda es el que más gracia me hacía!!", comentaba el marido de Eva González, que no dijo nada de la reacción de Eva González al ver el regalito.