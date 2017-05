Eva González: "No tengo prisa por ser madre"

Madrugadora ¿Cafetera? Por las mañanas sí, pero con lo nerviosa que soy sólo me tomo ese, si no, me dan las 3 de la mañana con el ojo abierto. Lo que sí tomo mucho es descafeinado, me gusta tanto el sabor del café que no puedo renunciar a él. ¿Cómo es tu ritmo a diario? Me levanto muy temprano, normalmente a las 6:30, por eso necesito ese café... No sé si tengo mal despertar porque como madrugo tanto, no hay nadie con quién "discutir" (risas), Cayetano se suele levantar algo más tarde. Ya te digo que me levanto, me tomo un café y me marcho a grabar. Con Master Chef viajamos mucho, así que mi día depende de dónde esté. Gracias a Dios mi trabajo no es nada monótono.



Sin edición favorita Estáis ahora con famosos, ¿quién crees que va a dar más juego o te gusta más? Me apetecen todos porque el casting es una maravilla, me gustan todos, Silvia Abril me apasiona porque es una maravilla. Ya la conocía al haber estado trabajando casi un año con Buenafuente en La Sexta, que fue cuando ellos empezaban su relación y creo que Silvia nos va a dar grandes momentos, es una mujer con un humor espectacular. Luego está Corbacho con ese humor gamberro, Edu Soto, Anabel Alonso, Juan Betancourt con esa alegría o Saúl con ese brazo, imagínalo con una batidora (risas).



El peso de la responsabilidad Master Chef ha crecido y evolucionado mucho pero ¿qué te divierte más del programa? Cada edición es especial, quizás Master Chef Senior es en el que más responsabilidad sientes, en el que más quieres que lo hagan bien, por eso, a veces te enfadas porque sabes que se están jugando un futuro. Los concursantes quieren dedicarse profesionalmente a la cocina, se están jugando mucho y tienes muchas ganas de que lo hagan bien. Esa responsabilidad también la sientes tú. Con los niños, ¿qué te voy a decir? Me divierto más que ellos haciendo el programa, me lo paso genial jugando con ellos. Y a lo de los famosos estoy tomándole el pulso, sólo llevamos una edición y ahora comenzamos la segunda. El año pasado me lo pasé muy bien grabando y luego viendo cada programa porque fue genial. No sé si esta vez será igual, el casting del año pasado fue muy bueno y nos dio grandes momentos. Yo tengo puesta toda mi confianza en los de este año, pero ya se verá.



Acusada de soberbia ¿Cómo llevas las críticas que te acusan de soberbia? ¿Me puede pegar a mí menos eso? A ver, la responsabilidad pesa y yo me siento... no como su madre, pero sí como la hermana mayor de ellos y quieres que lo hagan muy bien. Cuando ves que se equivocan en una tontería, como que te enfadas pero no con ellos, si no por la situación. Por eso dije ese "Tira para cocina" que tanto comentario ha traído y que no era más que un comentario que te puede hacer tu madre con la mejor intención como diciendo "por qué te has equivocado si sabes hacerlo". Adoro a Elena, es mi paisana y creo que no se me entendió bien en ese momento. Adoro a los concursantes y jamás me extralimitaría en mis funciones, al revés, fue un "¡Qué rabia con lo bien que sabes hacerlo!".



Ser madre Eva no paras y encadenas un programa con otro, ¿para cuándo tiempo para la maternidad? (Ríe) En Navidad me llegan 16 niños, imagínate. ¿Pero no te apetece ser madre? Bueno, si llega, llega.... el día que esté embarazada lo diré. ¿Cómo te imaginas como madre? No lo sé, no me he parado a pensarlo.



