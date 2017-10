Eva González: "Me da hasta vergüenza que no se note el embarazo"

Apenas tiene barriga No se te nota nada el embarazo.

La verdad es que me da hasta vergüenza. Yo sé que estoy embarazada y que está ahí, pero no se me nota. ¿No has cambiado de talla de ropa ni nada?

No, aunque los vaqueros que me quedaban muy estrechos no me caben.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Sin antojos ¿Tienes molestias o antojos?

La verdad es que nada de nada, aunque yo era muy de salado y ahora estoy todo el rato comiendo dulce. Pues estás todo el día entre fogones por el programa.

Ahora estoy todo el rato en el supermercado de 'MasterChef' y me tienen que buscar allí. De todas formas, sí es verdad que aunque tengo un embarazo maravilloso, me noto diferente y me canso.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

El sexo de su bebé ¿Sabéis el sexo?

Todavía no, aunque el otro día la ginecóloga nos dijo que ya lo veía, pero no quisimos que nos lo dijera. Supongo que en la próxima visita se lo preguntaremos. Aunque nos da igual el sexo. ¿Ya habéis preparado la habitación?

La verdad es que no. Todavía queda mucho tiempo. Además también nos queremos cambiar de casa.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Quiere trabajar hasta el final ¿Vas a estar trabajando hasta el final del embarazo?

Esa es mi intención. Ahora estamos ya grabando 'MasterChef Junior', y yo creo que vais a poder ver la evolución del embarazo. ¿Cómo le sentó a Cayetano el beso que te diste con Saúl?

Se partía de risa. Saúl es maravilloso. Ese día estábamos muy besucones todo. ¿Cómo está Cayetano?

Dentro de lo que cabe está bien. Ya está en casa descansando y quieras que no es lo mismo que estar en el hospital.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia

Preocupada por Cayetano Y tiene tus cuidados.

Pobrecito. Le puedo cuidar poco porque estoy todo el día trabajando. ¿No le has dicho que se retire?

No se me ocurriría pedirle eso. Y yo creo que él tampoco lo piensa, porque está en un buen momento de su carrera y ha hecho una buena temporada. Antes de entrar al quirófano te llamó, porque tu estabas de camino a Zaragoza.

Sí, me llamó para tranquilizarme. Es una cosa que le agradezco mucho.



Únete a nuestro Facebook y Twitter y comenta esta noticia