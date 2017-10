Eva González y su tórrido beso con Saúl Craviotto

Un inocente beso entre Jordi Cruz y Patricia Montero fue el detonante para que el programa acabara pareciéndose más a 'Tu cara me suena' que a un exigente reality culinario.

Ante la emoción por el halago, la actriz le dijo que si le podía dar un beso, proposición que el cocinero aceptó de muy buen grado . "Esta es mi oportunidad. No voy a tener otra", señaló con sorna.

Minutos más tarde, durante las valoraciones del jurado, la cosa se fue calentando… Anabel Alonso, que estaba un poquito celosa, le dijo a Jordi que por qué no la besaba a ella también. El cocinero la animó a bajar del palco de honor para acabar fundiéndose en un apasionado beso.

Juan Betancourt, muy generoso él, sentía pena porque Samantha no hubiera sido besada, así que también se lanzó a sus brazos, sin embargo, la repostera se decantó por darle un beso en la mejilla. ¿Será demasiado joven para ella?

La reacción por el beso entre la pareja de guapos no se hizo esperar. "Eva se ha llevado la mejor parte" , se lamentaba Patricia Montero. Por su parte, el deportista confesaba a sus compañeros con orgullo: "Ya me voy feliz de 'Masterchef'" . ¿Qué opinará Cayetano de todo?

Corbacho se toma su particular revancha

Cuando parecía que todo había acabado, el jurado tuvo que valorar el plató de José Corbacho. "Con lo que me gusta a mí besar y me he quedado fuera", afirmó el humorista. Eva González fue su primera víctima, robándole un beso de camino al estrado.