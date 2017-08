Eva González y Cayetano Rivera, ¿a por el niño?

QMD!12/08/2017

Siempre han tenido claro que querían ser papás y parece que ha llegado el momento. Según ha podido afirmado Kiko Hernández esta tarde en 'Sálvame', Eva González y Cayetano Rivera Ordóñez están esperando su primer hijo.

Al parecer, el colaborador de 'Sálvame' ha recibido la llamada de un confidente que asegura haber visto a Eva González haciéndose unas pruebas que se realizan durante el embarazo: "Se estaba haciendo la prueba de la curva y, vamos, casi en un 95% está embarazada". Pero el confidente dice no tener pruebas y la modelo, ante la llamada del programa, no ha querido ni confirmar ni desmentir la noticia: "No te voy a contestar nada", ha dicho.​

Hace tan sólo dos semanas la pareja disfrutaba de un romántico viaje a los Picos de Europa. "Día de excursión por los Picos de Europa. ¡¡Qué bonito es Cantabria!! #veranofresquito #veranodistinto", comentó la presentadora de 'Masterchef' sobre una espectacular fotografía junto a su pareja. Con este viaje la pareja se aleja de sus lugares preferidos de veraneo, como son Ronda o las costas andaluzas, para conocer un lugar diferente y de fuertes contrastes.