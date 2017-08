Fabio y Bienve, de 'MYHYV', ponen fin a su relación

QMD!17/08/2017

Fabio Agostini y Bienve

Fabio Agostini y Bienve protagonizaron una de las finales más emocionantes de la historia de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. La final del trono del canario mantuvo expectantes a los seguidores del programa, y es que aunque se mostraba feliz con las tres pretendientas que contaba para la final, Agostini echaba en falta a una: Bienve.

La joven decidió abandonar el programa tras una cita especial que ambos tuvieron durante 24 horas, donde acabaron con una fuerte discusión. Sin embargo, ella, tras recapacitar, decidió aparecer en el plató durante la decisión final del extronista. Fabio sorprendió a todos los espectadores, pues decidió salir del programa de la mano de Bienve.

A pesar de mostrar una gran complicidad entre ambos, la relación ha durado poco más de un mes y medio. Ha sido el propio modelo el encargado de hacer pública la noticia: “Gracias a @myhtv por la oportunidad y la bonita experiencia que me hicieron vivir,,decirle a toda esa gente que me sigue que al final no terminé con novia pero si hice un gran amigo que es importante Yera”, explicaba Agostini.

El supuesto motivo de su ruptura podría deberse a que Bienve estaría conociendo a otro chico, tal y como el modelo ha relatado. La pareja había quedado para verse durante un fin de semana en agosto, pero horas antes recibía un WhatsApp donde le confesaba que había otra persona especial, siendo la razón por la que no acudiría a su cita.

Se les rompió el amor, de poco usarlo.