El último adiós de los famosos a Palomo Linares

"Querido Maestro, te echaremos mucho de menos siempre!!! Has sido un ejemplo de raza torera y verdad!! Hasta siempre amigo, hasta siempre MAESTRO!!!", son las palabras que acompañan a esta instantánea que ha compartido el torero.

Eva Armenteros

La periodista ha escrito estas bonitas palabras: "Adiós maestro! Tuve la suerte, gracias a mi profesión de ser la periodista que hiciera las entrevistas en el callejón en tu reaparicion en Linares , tras años retirado. Yo apenas tenía 20 y no sabía ni lo que era una plaza de toros . Con mucho temple ,cariño y paciencia me contagiaste tu pasión . La última vez que pudimos hablar durante horas, de la vida , con un vino en la mano , me contabas lo afortunado que eras por poder vivir y disfrutar cada minuto de la vida . Esta foto fue hace unos años , en la presentación de " Matadores " . Gracias por tu humildad , tu sencillez y tu educación . DEP Palomo Linares #palomolinares".