Famosos mutantes: de hombres 'hot' a señoras bien

La música española en la segunda mitad de los setenta fue propiedad de este chaval de Alcoy, que ha vendido más de 70 millones de discos y cuenta con 52 números uno. Hoy, prácticamente retirado del mundo de la canción, se dedica a su gran 'hobby', la pintura, y asegura que no se ha sometido a ninguna operación estética mientras nosotros nos lo tenemos que creer , aunque lo cierto es que ha envejecido bien y mal a la vez, y la razón es la misma: los retoques que dice que no se ha hecho.

Teníamos nuestras dudas sobre si meterlo en la galería de señores que se han convertido en señoras o en el de señores que se han convertido en... ¿Jack Sparrow? El cantante de Aerosmith pugna por mantener su atractivo a los 68 , después de haber padecido hepatitis, varias operaciones (¿alguna estética, quizás?) y golpes infinitos. ¡Puro 'rock and roll'!

Rupert everett

No, no es tan mayor como piensas: el 'dandy' británico acaba de cumplir 57 años pero no sabemos muy bien qué le ha pasado desde la última vez que le vimos. ¿Se está convirtiendo poco a poco en una señora? Ha estado centrado en la televisión, pero Tim Burton le rescató hace unos meses para 'El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares'.