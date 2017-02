Marco Ferri y Aylén Milla

No, Marco Ferri (concursante de GH VIP 5) y su chica, Aylén milla, no lo han dejado. ¡Son la pareja perfecta! Pero este año no podrán celebrar juntos el día (y la noche) más romántico del año por razones obvias: él está encerrado en la Casa de más famosa de Guadalix de la Sierra, y a no ser que él salga expulsado antes de tiempo... ¡tendrán que esperar al año que viene!