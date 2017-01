Alex Lequio y otros famosos que pasarían por vagabundos

Algo pasa con Álex

Le teníamos por atractivo, guapetón, con cuerpazo de deportista, altísimo, con estilo propio, elegantón, siempre impecable… Uff, algo está pasando. ¿Qué ha pasado con Alessandro Lequio Jr.?

Cayendo la que está cayendo de frío polar por todo el país, normal que en su vuelta de fiesta en Madrid se ponga el gorrito de lana andino, ¡pero al menos que sea de su talla! ¿Y combinado con una americana y un polo rojo? Si hasta da frío verle…

Remata el estilismo con unos chinos de talla pre-navideña. Vaya, que la cremallera no da para más… Y de la mancha del pantalón, mejor ni hablemos.

¿Será que el rollo dirty chic es tendencia? No lo vemos. Álex, aquí no hay look. Suerte que con un poco de ejercicio recupera el tono muscular y en dos días volvemos a verle guapísimo y hecho un pincel junto a su chica, la guapa Cristina Uceda.