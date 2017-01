LeKlein, favorita de Sandra Barneda para Eurovisión

"Mi apoyo a Vanesa Klein para ser la representante a 'Eurovision 2017'. 'Ouch! ', ¡qué canción!" era el mensaje con el que Barneda pedía el voto para la artista. Esto último algo que hubiera pasado desapercibido si no fuera porque LeKlein es la ex de la actual pareja de Sandra Barneda.

Ex bien avenidas

No parece casualidad que Barneda haya mostrado su apoyo por quien fuera pareja de su novia, Nagore. Barneda demuestra así que el pasado no causa celos y que el entendimiento con los ex es posible... ¡siempre que se pueda!