Feliciano López se sincera con Bertín Osborne sobre su matrimonio con Alba Carrillo

Una entrevista cargada de anécdotas Comedido pero sincero. Así se mostró el tenista Feliciano López en su primera entrevista televisiva tras su separación de Alba Carrillo en el programa 'Mi casa es la tuya' con Bertín Osborne. Durante la emisión, Feliciano intentó preparar unas croquetas siguiendo la receta de su madre junto a su amigo y compañero en la pista, Marc López. Sin embargo, no fueron capaces de terminarla. Ambos le contaron una anécdota a Bertín sobre una ocasión en la que Marc se quedó dormido tras salir de fiesta por su cumpleaños y casi pierde el vuelo que le llevaba a Río de Janeiro para disputar los juegos Olímpicos. Marc confesó que Feliciano es muy presumido.



''Parezco altivo, pero soy introvertido'' Sobre su silencio en los medios y su decisión de hablar ahora, Feliciano dijo que quería que la gente conozca su vida por él. Junto a Bertín repasó su carrera deportiva, que incluye cuatro Copas Davis y un Roland Garros en dobles, con Marc López como pareja. El presentador afirmó que le daba rabia que en lugar de por su carrera se hable del tenista por su relación con Alba Carrillo, ante lo que Feli afirmó que él lo lleva bien porque es una persona fuerte, que además no presta mucha atención a lo que sucede porque viaja mucho y le tiene que dedicar mucho tiempo a su profesión. "La verdad es que creo que lo he llevado bastante bien. Reconozco que soy una persona que de entrada a mucha gente le parezco altivo pero necesito confianza, soy introvertido", explicó.



Ni puede ni quiere enterarse de todo lo que se comenta de él en España Feliciano explicó que ha manejado su vida personal y sentimental como buenamente ha podido porque para un tenista o para su pareja es muy difícil mantener una relación por la cantidad de viajes que deben hacer. "Yo paso en Madrid dos meses y medio al año juntando los días, no seguidos. La vida nuestra no es fácil. Te vuelves una persona muy independiente", comentó el tenista. Bertín le preguntó cómo ha conseguido que la polémica que ha levantado su relación y posterior divorcio con Alba no le haya afectado en la pista. Feli respondió que aunque se entera de algunas cosas, es precisamente el tiempo que pasa fuera de España el que ha hecho que no se entere de todo lo que ha ocurrido. "De la mitad de las cosas me entero tarde o si no me las cuenta alguien ni me entero. Intento llevarlo con naturalidad", añadió.



Sabía que acabaría divorciándose de Alba Respecto a su divorcio, Feliciano dijo que es una cosa que le puede pasar a todo el mundo y que él no será ni el primero ni el último en divorciarse. Sobre la actitud de Alba Carrillo tras su separación el tenista consideró que "cuando dos personas se separan cada uno lleva el rumbo que cree necesario", mientras que él ha "intentado llevarlo todo con la mayor discreción posible". Feli confesó que "fue duro" porque había puesto mucha ilusión en ese matrimonio y "ver que al cabo de tan poco tiempo te sale mal es una desilusión". Feliciano también dijo que él fue viendo que algo no funcionaba y sabía que tarde o temprano su relación con Alba iba a terminar.



Incapaz de hablar mal en público de Alba En cuanto a 'Supervivientes', Feliciano dijo que no veía el programa. El tenista afirmó que ha tenido una relación cordial con la familia de su ex mujer y que muchas cosas de las que Alba u otras personas han contado en platós de televisión se las ha tomado a risa y resaltó la ocasión en que la modelo habló sobre las infidelidades de Feliciano además de poner en duda su orientación sexual. Feliciano contó que él fue quien tomó la decisión de que la pareja se separara pero que a pesar de eso no puede hablar en público de una persona con la que ha compartido su vida. "Alguien a la que has querido tanto y has compartido tantas cosas de mi vida a mí no me sale", añadió.



''La vida sigue'' Feliciano cree que lo que ha sucedido tras la ruptura no ha perjudicado su imagen y que no le resultará especialmente difícil encontrar una pareja. "La vida sigue y tenemos un montón de años por delante para que tanto ella como yo conozcamos a alguien". También afirmó que él en todo momento ha intentado no alimentar la polémica porque "si tú sabes lo que ha pasado qué más da que lo sepan los demás". Además, Feliciano reconoció que le gustan muchos los niños pero que no se lo planteó con Alba porque el momento en el que se encontraba la pareja no era el adecuado.



''Siempre he ido tan normal por la vida'' Feliciano y Bertín recibieron la visita de Belén, la madre del tenista, quien reafirmó que su hijo es muy independiente porque se fue muy pequeño de casa. Belén contó que todo lo que se ha generado a raíz del divorcio de Feli lo ha llevado ha llevado "mal, como cualquier persona que es anónima y se ha visto expuesta en los medios". Belén explicó que periodistas han aparecido en la puerta de su casa y la han perseguido en el mercado. "Me preguntaban cualquier cosa. Siempre he dicho lo mismo, no tengo nada que opinar. He sido una persona que siempre he ido tan normal por la vida", dijo Belén, quien resaltó que para ella todo "ha sido muy desagradable".



Su madre, dolida con Alba A Belén, que es enfermera, le ha dolido ver la vida privada de su hijo expuesta en los medios "de una manera que no puede ser" y lo que más le ha molestado es las cosas que se han dicho tanto de su hijo como de ella, sobre todo que es una entrometida. Belén mostró su preocupación por si la situación le afectaba en el trabajo, e incluso que algunos pacientes del hospital la reconocieran y se preguntaran si es "tan mala como dicen". "Yo soy casi la bruja de la película", añadió.



''Alba me parecía una chica muy entrañable'' Ante esas acusaciones de entrometida, Belén se defendió diciendo que dejó de meterse en la vida de Feliciano a los 14 años. "Yo a esta chica le había cogido cariño, me parecía una chica muy entrañable", dijo sobre Alba Carrillo. Por su parte, Feliciano consideró que "las cosas se resuelven en la intimidad. Tengo muy claro cómo soy y el camino que quiero llevar en la vida" pero lo que más le ha dolido es que "hablen mal de mi familia cuando no pintan nada en esta historia".



No sigue Supervivientes... pero está al día Marc López confesó que ve 'Supervivientes', el concurso del que Alba Carrillo es finalista, que le cuenta a Feliciano algunas de las cosas que ocurren, ante lo que Feliciano reconoció que con algunas cosas se habían reído. El otro tenista afirmó que desde que la madre de la modelo no está en reality "el programa ha perdido mucho".



¡Qué casoplón! El tenista le enseñó su casa de Madrid a Bertín, que entre otras cosas incluye piscina, bodega, gimnasio y sauna. Pero, sin duda, el secreto mejor guardado del hogar del tenista es su gran vestidor.



¿Iría a Supervivientes? Según contó Feliciano, su mayor victoria en la vida es tener buenos amigos, mientras que la peor derrota ha sido confiar a veces en algunas personas en las que no debía haberlo hecho. "No me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Todo lo que he hecho lo he hecho de verdad", explicó. El tenista confirmó que se iría una isla desierta con buena compañía, mientras que Bertín bromeó preguntándole si iría a 'Supervivientes'.



