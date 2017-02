Feliciano López responde a las acusaciones de Alba Carrillo

QMD!25/02/2017

Este viernes Alba Carrillo se despachó a gusto contra Feliciano López en 'Sálvame Deluxe'. La modelo llegó a poner en duda la sexualidad de su expareja. "Feli nunca fue muy fogoso, desde el principio quisimos tener un hijo juntos, pero si comes cocido fuera de casa, cuando vuelves no quieres ni aceitunas. Yo he podido estar un mes sin tener relaciones, creo que él menos. De hecho, llegué a plantearme que le pudieran gustar los hombres", relató la modelo.​

Algo que seguramente no ha sentado nada bien al tenista. Aunque su familia no ha querido entrar en la polémica, su hermano Víctor sí ha hablado para los medios de comunicación. "Nosotros tenemos nuestra vida y nuestro trabajo, en el día a día no tenemos tiempo de estar por estas cosas", dijo a LOOK el hermano del deportista.​ Eso sí, al parecer sus abogados sí estuvieron pendientes de la entrevista "están esperando que meta la pata para demandarla", asegura una persona muy cercana a la familia López a Laura Fa.

Los amigos de Feliciano López han asegurado también a la colaboradora de 'Sálvame' que el divorcio no fue por las supuestas infidelidades de Feliciano, sino porque él estaba harto de ella. De hecho, también han dicho que el tenista se avergüenza de haberse enamorado de Alba Carrillo cada vez que la ve hablando en cualquier medio.

Otro de los temas de los que se han querido pronunciar los amigos de Feliciano López ha sido lo referente a las relaciones sexuales de la pareja. Se ríen al ser preguntados por el tema, más dada la fama de conquistador del tenista. Según ha confirmado Laura Fa uno de los mejores amigos de Feli afirma que el lo que no quería es que Alba se quedase embarazada. Quizás por ello no tenían relaciones sexuales asiduamente.

Feliciano López, centrado en su carrera como tenista

Por su parte, el tenista vive centrado en su carrera como deportista de élite. Una profesión que le ha llevado a viajar hasta México, donde estos días se disputa el Abierto Mexicano Telcel en el Fairmont Acapulco Princess que comenzará el próximo lunes. Sin embargo, él ya ha comenzado a entrenar y lo ha hecho junto a Rafa Nadal, que también participará en este torneo. Tal y como prueba esta imagen en la que los dos posan juntos.