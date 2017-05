Feliciano López saca sus armas de seducción mientras Alba Carrillo la lía en 'Supervivientes'

Y mientras el toledano es feliz y se lo pasa en grande en la pista, su ex, Alba Carrillo , parece no haber pasado página , y es que ésta no ha dudado en hablar de su separación con algunos de sus compañeros de 'Supervivientes'.

Alba sigue sin pasar página

Entre otras cosas, Alba confesó por qué no podía perdonar al que ahora es su exmarido, y la razón es su hijo, Lucas. "No puedo perdonarlo, he visto llorar mucho a mi hijo. Le perdono lo mío, pero lo de mi niño no voy a poder", sentenció la modelo.