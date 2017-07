Fonsi Nieto agradece el apoyo de Marta

Nieto no vio con buenos ojos que la exsuperviviente más polémica, sin contar con su permiso, llevara a su hijo Lucas a la gala final de ‘Supervivientes’ para que se reencontrara con su madre . Un encuentro sin cámaras, pero ocupó varios minutos de programa y que se convirtió en uno de los momentazos de la noche.

Un día difícil

El enfrentamiento parece no haber hecho nada más que empezar. Sin embargo, Fonsi sabe muy bien que podrá contar con el apoyo de su esposa. “Hoy no ha sido un día fácil ni mucho menos... ¡¡¡pero aquí estamos apoyando como siempre que la agenda me lo permite por una buena causa!!!”, dijo sobre esta romántica instántanea.

A lo que añade: “¡¡¡Gracias @globalgiftfoundation @mariarbravo @amaurynolasco @evalongoria por dejarme formar parte de esta bonita familia!!! ¡¡¡Y que decir de mi mujer @martacastro84 mi todo!!! ¡¡¡Siempre juntos en lo bueno y en lo malo!!! #siempreamilado”.