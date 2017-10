Fonsi Nieto luchará por la custodia de su hijo

Marta admitió que tienen pendiente tener hijos, pero no es algo que ahora les quite el sueño , aunque en un futuro irán a por ellos porque les apetece mucho.

Tras pasar un verano malo tras la muerte de su tío y los problemas con su ex pareja Alba Carrillo por la custodia de su hijo Lucas, el dj está muy ilusionado porque tiene muchos proyectos por delant e, de los que todavía no puede adelantar nada y que le hacen especial ilusión.

"Un niño de 6 años no puede ser noticia de nada, tiene que ser eso, un niño de 6 años. Hay cosas que ves y lees que no son justas. Es un tema muy delicado" declaró cuando le preguntaron por este asunto.

El cumple de Lucas

Respecto a la imagen que subió Alba Carrillo del cumpleaños de su hijo, Fonsi no quiso pronunciarse e insistió en lo delicado que es el tema y dijo: "Es que no te puedo contestar a esto, es muy muy delicado y las cosas se hacen como se tienen que hacer. Yo me separé hace cinco años y medio. Estoy con Marta desde hace cuatro, me casé hace cinco meses. Tengo derecho a ser feliz."

Fonsi también reconoció que no habla con Alba desde hace mucho tiempo y prefirió no hablar de ella porque como él mismo dijo, "diga lo que diga va a dar para un mes de programas de televisión. Quiero que me dejen disfrutar de la vida".