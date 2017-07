Fonsi Nieto demanda a la madre de Alba Carrillo

Nada hacía presagiar que la sorpresa que el reality tenía preparada para Alba Carrillo traería como consecuencia una demanda. La modelo, semifinalista del concurso, recibió la visita de su hijo Lucas, de cinco años, y aunque el pequeño no salió en cámara, a su padre Fonsi Nieto no le ha hecho ni pizca de gracia ver a su hijo en los pasillos de Mediaset a altas horas de la madrugada.

El Dj explota

El periodista Aurelio Manzano era el primero en anunciar que se avecinaba tormenta. Había hablado con el Dj y este le había transmitido su enfado con la abuela materna de su hijo, Lucía Pariente. "Polémica: Fonsi Nieto explota: 'No he dado permiso a la abuela de mi hijo para que lo lleve esta noche a 'Supervivientes'. Esta es la gota que ha colmado el vaso. ¡No me callo más!'", escribía el periodista en su cuenta de Instagram junto a una foto de Fonsi.