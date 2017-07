Fonsi Nieto: "Lucía es peor de lo que habéis visto"

Un debut por todo lo alto Kiko Hernández se ha estrenado este viernes como presentador de 'Sálvame' diario. El tertuliano no ha podido tener un mejor debut y es que, uno de los personajes del día ha entrado en directo a su programa. Fonsi Nieto, ex de Alba Carrillo y padre de su hijo Lucas, ha entrado en directo en 'Sálvame' para contar su versión de lo hechos sobre lo sucedido en la final de 'Supervivientes'.

¿Es Alba una víctima de su madre? "No entro nunca. Siempre he intentado mantenerme al margen pero cuando esto llega a esta situación no me queda otra que defender mi verdad. Yo no autoricé que fuera mi hijo al programa. Alba no tiene nada que ver ni sabía nada. Ha entrado ya la fiscalía del menor. Me niego a que mi hijo entre en estos programas", ha comenzado diciendo Fonsi Nieto.

Lucía engañó a Fonsi Fonsi ha asegurado que no dio permiso a Lucía Pariente, madre de Alba Carrillo, para que llevara a su hijo a Telecinco a ver a su madre. "Esta señora juró y perjuró que no iba a llevar a mi hijo a televisión. Lo ha hecho a escondidas", ha dicho el Dj bastante enfadado. "Nosotros somos los padres del niño. Los que decidimos si nuestro hijo hace una cosa o no", ha puntualizado Fonsi.

Lucía ha encerrado a Lucas para que viese vídeos de su madre "Yo llevo tres meses haciendo milagros para que mi hijo no viera ese tipo de cosas que yo no quería que viera. Mi hijo ha estado encerrado dos días viendo vídeos del programa. Además, "mi hijo ha ido ha ido solo al programa en una furgoneta solo en un trayecto de 50 minutos", ha dicho Fonsi Nieto bastante irritado por todo lo sucedido.

Tiene una conversación pendiente con Alba Fonsi Nieto ha asegurado que tiene una conversación pendiente con Alba Carrillo. "Esto no le va a gustar nada a Alba Carrillo. Siento desesperación, frustración y me siento engañado", ha dicho el DJ que no entiende cómo se ha hecho caso omiso a sus peticiones.

Lucía, una persona dañina “Esa señora ha hecho mucho daño a su hija, a su nieto, a todos… y lo va a seguir haciendo. Voy a ir a por todas, llevo seis años aguantando, pero ya no puedo más, no pienso consentirlo más”.

Fonsi Nieto, desesperado "Si la fiscalía ha llamado es porque el niño se está sobreexponiendo públicamente", ha dicho respecto a que esta institución se haya puesto en contacto con el programa y con él después de lo sucedido ayer. Además, ha añadido que "si no hubiera visto todo lo que he visto y no hubiera entrado la fiscalía del menor yo mismo habría llevado al niño".